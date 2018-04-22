Британська преса назвала ймовірного отруювача Скрипаля

Британське видання The Sunday People, посилаючись на джерела у поліції, повідомляє, що напад на колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньку міг здійснити колишній офіцер ФСБ Росії «Гордон».

Видання повідомляє, що цей 54-річний чоловік використовує ще кілька імен, серед який і «Михайло Савіцкіс». Як пише преса, британська поліція вважає, що він вже повернувся в Росію і у британців ніколи не буде можливості допитати його, а всього в отруєнні Сергія Скрипаля нібито була задіяна команда з шести осіб.

Про «Гордона» стало відомо після 5 годин допиту перебіжчика з Росії – колишнього майора КДБ Бориса Карпічкова. Саме він і надав британському виданню Sunday People інформацію. За його словами, Гордон колись був його підлеглим, диплом юриста отримав у Ризькому університеті й діяв під прикриттям бізнесмена в сфері безпеки.

«Він був дуже розумною, освіченою, амбітною і безжальним людиною» – сказав Карпічков.

Він стверджує, як пише видання, що «Гордон» входить в число офіцерів чиннного резерву ФСБ, які здійснюють спеціальні операції.

Лондонська поліція поки не підтверджує цю інформацію.

У Лондоні наполягають, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. Посол Британії в ООН Карен Пірс також заявила, що в 2013 році російські спецслужби зламали електронну пошту Юлії Скрипаль.

Москва звинувачення в причетності до нападу заперечує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 квітня заявив, що під час нападу використовувалася речовина BZ, яка знаходиться на озброєнні у Британії та США. Міжнародні експерти цю інформацію не підтверджують.

Сергій та Юлія Скрипаль були виявлені непритомними в місті Солсбері 4 березня. Після кількох тижнів лікування 33-річна Юлія Скрипаль була виписана з лікарні тиждень тому. Її батько залишається в лікарні, хоча він уже не в критичному стані. Обидва лікуються від наслідків отруєння.