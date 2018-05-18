Посол Росії вимагає від Британії доступу до Скрипалів

Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко заявляє, що російська сторона продовжує «вимагати» консульського доступу до Юлії і Сергія Скрипалів, отруєних нервово-паралітичною речовиною у британському Солсбері.

18 травня після того, як британські лікарі оголосили, що колишнього російського розвідника Скрипаля услід за дочкою виписали з лікарні, Яковенко сказав, що «радий» за поліпшення його самопочуття.

«Якщо вони не хочуть нашої допомоги, добре. Але ми хочемо побачити їх особисто», – сказав посол у Лондоні. Він додав, що після спілкування з британським Міністерством закордонних справ у нього склалося враження, що російські представники «ніколи не побачать» Скрипалів.

Читайте також: Скрипаля могли отруїти, бо їздив до Чехії з цінною інформацією (світова преса)

Поліція Британії після оголошення лікарів про виписку Скрипаля з лікарні заявила, що не має наміру повідомляти про місце перебування колишнього розвідника і його дочки.

Слідчі висловили сподівання, що поліпшення стану здоров’я Скрипалів дозволить їм допомогти у встановленні деталей того, що сталося 4 березня.

Того дня колишнього співробітника ГРУ Росії і його дочку виявили непритомними в британському Солсбері 4 березня. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, якою отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу та Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.