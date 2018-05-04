Голова ОЗХЗ: доза хімічної речовини, якою отруїли Скрипалів, була значною

Для отруєння колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня використовували від 50 до 100 грамів рідкої нервово-паралітичної речовини. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив керівник Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмет Узюмджю.

За його словами, така кількість отрути – від менше чверті до півчашки рідини – є значно більшою за ті обсяги, які створюють у лабораторіях для досліджень. Це значить, що з високою часткою ймовірності речовину виготовили для використання як зброї, додав Узюмджю. При цьому, за його словами, точних даних щодо того, скільки речовини використали, немає.

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Інспектори ОЗХЗ зібрали зразки речовини з дверної ручки будинку Скрипаля і на території парку, де його з дочкою виявили на лавці в непритомному стані, а також «у кількох інших місцях, де вони з’являлися». За словами Узюмджю, отрута була високої чистоти, і, схоже, дуже стійкою. На неї не впливають погодні умови.

Узюмджю також заявив, що зробив необхідні кроки, щоб включити речовину «Новачок» у список хімічної зброї, контрольованої ОЗХЗ. Всі країни, які підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї, будуть зобов'язані декларувати виробництво або склади зберігання цієї речовини.

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості в Солсбері 4 березня. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Експерти Організації з заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, яким отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів у знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.