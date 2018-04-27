Сумніватися у тому, що хіматака в Солсбері пов’язана із Росією, немає підстав – голова НАТО

Ставити під сумнів факти й аналізи Великої Британії про «російський слід» в атаці із використанням хімічної речовини військового призначення у Солсбері немає сенсу, заявляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«У нас немає підстав сумніватися у доказах й оцінках, наданих Сполученим Королівством. Ми вітаємо також те, що в розслідуванні цього жахливого нападу Британія працює із Організацією із заборони хімічної зброї», – сказав керівник Північноатлантичного альянсу 27 квітня в Брюсселі за результатами засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 29 країн-союзниць альянсу.

До того ж, за його словами, на причетність Росії до цього інциденту вказує й те, що він відбувся на тлі широкого арсеналу підривної діяльності з боку цієї держави.

«Ця атака відбулася на тлі цілого набору підривної поведінки Росії і це також стало причиною такої різкої реакції держав-союзниць, включно із видворенням російських посадовців із місії Росії при НАТО», – заявив Столтенберґ, додаючи, що таким чином НАТО вже протягом 70 років стоїть на сторожі країн-союзниць.

«Але в той же час ми бачимо все більше спроб із боку Росії залякувати та дестабілізувати, включно із кібератаками, прагненням підірвати наші демократичні інституції, дезінформацією та пропагандою. І навіть використанням хімічної зброї в Солсбері. Тому ми повинні продовжувати демонструвати нашу солідарність і рішучість, а також посилювати нашу стійкість, розробляти потужніші інструменти боротьби з цими гібридними загрозами», – заявив генеральний секретар НАТО.

За словами Столтенберґа, у відносинах із Росією настав цілком новий період, «бо це не Холодна війна, але й не стратегічне партнерство».

«Це дещо нове й саме тому дуже важливо те, що ми поєднуємо, з одного боку, жорстку та міцну позицію, демонструючи нашу згуртованість, і водночас, ми тримаємо наші канали відкритими для діалогу», – заявляє голова НАТО.

Російська агресивна політика останніх років є однією із головних тем зустрічі у Брюсселі міністрів закордонних справ держав-членів цього військово-політичного альянсу.

У Лондоні наполягають, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. Москва звинувачення в причетності до нападу заперечує.