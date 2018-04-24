«Ми не маємо робити внесок у підтримку авторитарного режиму Путіна» – Гармс про бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії

Берлін – Депутат Європейського парламенту від Німеччини, представник фракції «зелених» Ребекка Гармс звернулася до євродепутатів з пропозицією закликати уряди їхніх країн не їхати на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії 2018 року. Відкритий лист про це підписали 60 депутатів Європарламенту.

Спонукав їх до цього замах на життя колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у англійському Солсбері, що, на їхню думку, є «насмішкою Путіна над європейськими цінностями». А також «самоправне бомбардування Москвою шкіл, лікарень і житлових кварталів у Сирії, жорстоке вторгнення в Україну, хакерські атаки, кампанії дезінформації, втручання у вибори та спроби ослабити й дестабілізувати ЄС».

Сама ініціатор звернення переконана: «Путін не є хорошим господарем чемпіонату світу, поки в Сирії та Україні триває війна». Вона вважає, що демократичні уряди не мають зміцнювати авторитарний і антизахідний шлях російського президента, а мають бойкотувати ЧС-2018 з футболу й висловитися на захист прав людини, демократичних цінностей та світу.

Ребекка Гармс розповіла Радіо Свобода детальніше про звернення та очікування конкретних результатів.

Ми не маємо робити внесок у підтримку авторитарного режиму президента Володимира Путіна. А він саме на це й розраховує

– Я вважаю, що ми, з нашими урядами західних демократичних держав, не маємо надати президенту Путіну ту повагу до господаря футбольного Чемпіонату світу, яку він хотів би мати для своєї держави. А також відкласти вбік критику й обурення діями кремлівського царя лише через повагу до цієї великої події. Так, дипломатичні намагання пошуку кращого шляху разом з Росією у розв’язанні конфлікту в Сирії, дипломатичні ініціативи щодо України – хороша справа, але ми не маємо робити внесок у підтримку авторитарного режиму президента Володимира Путіна. А він саме на це й розраховує. Розраховує на те, що зможе одержати підтримку свого політичного курсу. Що, зібравши сильних цього світу навколо себе, він зможе добитися від них підтримки. Тож лист депутатів Європарламенту до своїх урядів спрямований на запобігання підтримки Путіна.

– Лист із закликом до урядів підписали 60 членів Європарламенту із 751. Тобто ви маєте більше опонентів, ніж тих, хто вас підтримує?

Чула від багатьох німецьких колег: якщо наша збірна вийде у фінал, ми б хотіли, аби Меркель підтримувала їх безпосередньо на місці проведення матчу. Дуже легковажна позиція!

– Ми не поширювали цей заклик серед усіх депутатів. Але треба визнати, що велика кількість колег, налаштованих критично щодо політики Путіна, у справі футболу не хочуть робити такі далекоглядні кроки. Я також чула від багатьох німецьких колег, котрі не мають єдності в позиції щодо Путіна, як і в позиції Заходу щодо Путіна: що в разі, якщо наша збірна вийде у фінал, ми б хотіли, аби канцлер Німеччини Анґела Меркель підтримувала їх безпосередньо на місці проведення матчу. На мій погляд, це дуже легковажна позиція! Переконана, що й самі футболісти зрозуміли б ситуацію, коли в глави держави є політичне підґрунтя – не бути присутнім на матчі. А щодо Путіна, то доцільно було б виступати з єдиною і рішучою позицією, звісно, якщо йдеться про те, що хочемо чогось досягти. Але ми не маємо самі себе компрометувати через спонтанне начебто зближення у ложах для особливо важливих осіб.

– Деякі ваші колеги вважають, що відмова урядів від поїздки на футбольний чемпіонат може завадити діалогу з Росією. Як ви ставитеся до такої позиції?

Я не вважаю, що серйозна дипломатія має підтримувати інсценування чемпіонату Путіним

– Чого я не розумію, то це того, чому постійно говорять, ніби з Володимиром Путіним немає комунікації! Тим часом з ним постійно ведуться переговори, зокрема канцлер Анґела Меркель робить це постійно й незалежно від проведення футбольних свят. Та й сам президент України Петро Порошенко систематично говорить з Путіним. Ми переконуємося, що Дональд Трамп намагається зустрічатися з ним. І я не вважаю, що серйозна дипломатія має підтримувати інсценування чемпіонату Путіним. Я вважаю, що стосовно тих, хто критично налаштований до Росії, кого переслідують у цій авторитарній державі, щодо політичних в’язнів Кремля, зокрема щодо українських і кримськотатарських політв’язнів, непристойно під час Чемпіонату світу з футболу вдавати, ніби російський світ у порядку, ніби він нормальний. Він не є такий, він ненормальний!

– Досі уряди інших держав, крім Великої Британії та Ісландії, також і канцлер Анґела Меркель, не оприлюднили офіційних заяв щодо можливого використання чемпіонату для тиску на Кремль. Чи не означає це, що ваше звернення може «провиснути»?

Ми будемо дискутувати щодо цього ще інтенсивніше

– «Провисати» ця справа не буде в будь-якому разі! Ми будемо дискутувати щодо цього ще інтенсивніше. Приміром, я вважаю дуже правильним, що британці заявили про відмову їхати до Росії на футбол. Для мене також було хорошою несподіванкою швидка реакція уряду Ісландії на наше звернення, який теж долучився до цієї акції. Вважаю, що й інші держави мають приєднатися.

Йоахім Гаук дуже несподівано свого часу сказав, що не поїде на Олімпіаду в Сочі – саме з політичних причин. І він став провидцем: через три дні після Олімпіади в Сочі Путін дав наказ захопити український Крим

Я постійно згадую колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який дуже несподівано свого часу сказав, що не поїде на Олімпіаду в Сочі – саме з політичних причин. І він став провидцем: через три дні після Олімпіади в Сочі Путін дав наказ захопити український Крим. А ще за кілька тижнів по тому він анексував півострів, а схід України був утягнений у жахливу війну – через російські інтереси, через інтереси Путіна. Я вважаю, що з тих пір, як розвивається безпекова ситуація у світі, зокрема на сході України, жахливі злочини у Сирії, то роль Росії у них стає дедалі деструктивнішою. І це в жодному разі не створює умов для того, щоб з Путіним можна було приємно спостерігати за футбольними матчами.