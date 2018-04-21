Депутати Європарламенту закликають бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії

60 депутатів Європарламенту закликають уряди країн ЄС бойкотувати фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс на сторінці у Twitter.

«60 депутатів Європарламенту звернулися до урядів ЄС утриматися від відвідування фіналу Чемпіонату світу з футболу-2018 (#FifaWorldCup2018), що відбудеться у Росії. Мир, спорт і Путін? Це неможливо», – написала Гармс.

Вона оприлюднила текст листа, в якому депутати Європарламенту закликають урядовців приєднатися до урядів Ісландії та Великої Британії і не відвідувати фінальну частину Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

«Напад у Солсбері був просто останньою насмішкою Володимира Путіна над нашими європейськими цінностями. Цьому передували невибіркові бомбардування шкіл, лікарень і цивільних районів у Сирії, вторгнення в Україну; систематичні хакерські атаки; дезінформаційні кампанії; втручання у вибори; спроби дестабілізувати наше суспільство та ослабити й розділити ЄС – все це не робить Росію добрим господарем чемпіонату світу», – удеться у зверненні.

Євродепутати переконані, що уряди європейських держав не повинні зміцнювати авторитарний і антизахідний шлях російського президента, а мають бойкотувати ЧС-2018 з футболу й висловитися на захист прав людини, демократичних цінностей та світу.

11 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських політиків до політичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року відбудеться з 14 червня по 15 липня. Ігри проходитимуть у 11 містах Російської Федерації.