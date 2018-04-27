Держсекретар США Помпео прибув у Брюссель на переговори про агресію Росії

Новопризначений держсекретар США Майк Помпео 27 квітня прибув до Брюсселя на переговори із союзниками по НАТО щодо російської агресії в Європі.

Колишній директор ЦРУ ще до затвердження на новій посаді залучався до дипломатії, але це буде перша зустріч Помпео з європейськими партнерами у ролі чільного американського дипломата.

Колишнього офіцера армії і конгресмена-республіканця, який протягом останніх 15 місяців був директором ЦРУ, Помпео вважають відданим прихильником президента США Дональда Трампа.

Міністри закордонних справ НАТО проводять нинішню зустріч у підготовці до саміт лідерів у липні.

За словами представника Державного департаменту США, основними темами зустрічі будуть агресія Росії в Україні, Грузії і Сирії, а також плани з посилення безпеки Європи на східному кордоні.

Як очікують, Помпео тиснутиме на членів альянсу у питанні збільшення їхніх військових витрат.

Три тижні тому Помпео їздив до Північної Кореї на зустріч із лідером цієї ізольованої країни Кім Чен Ином — перед самітом Кіма з американським президентом, на якому північнокорейського лідера мають намір переконати відмовитися від ядерної програми.

Після зустрічей у НАТО Помпео поїде до Саудівської Аравії, Йорданії та Ізраїлю, повідомляє Держдепартамент.

Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря 26 квітня.

За кандидатуру Помпео проголосували 57 сенаторів, 42 виступили проти.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспел.