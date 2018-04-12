Помпео про визнання анексії Криму: буду битися, щоб цього не сталося

Кандидат на посаду державного секретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що не визнає анексії Росією Криму.

«Я буду битися, щоб цього не сталося. Це рішення президента, але так, такий крок був би абсолютно неприйнятним», – сказав Помпео під час слухань у Сенаті.

Крім того, посадовець відповів ствердно на питання, чи підтримує він надання Україні летальної зброї і чи погоджується з тим, що санкції проти Росії через її агресію в Україні мають залишатися чинними до моменту, поки Москва не виконає положення мінських домовленостей та не припинить свою агресію.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспел.