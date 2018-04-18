Директор ЦРУ Майк Помпео таємно зустрівся з Кім Чен Ином

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео провів таємну зустріч у Пхеньяні з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Зустріч відбулася трохи більш як два тижні тому, повідомляють американські засоби інформації.

Помпео відвідав Пхеньян для підготовки американсько-північнокорейського саміту, який, як очікується, може пройти наприкінці травня або на початку червня. Кілька днів тому, виступаючи на слуханнях у Сенаті, який розглядає його кандидатуру на посаду державного секретаря, Майк Помпео висловив оптимізм з приводу цього саміту. На ньому можуть бути досягнуті результати, в яких «Америка і світ так відчайдушно потребують», сказав Помпео.

17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Вашингтоні президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядається п’ять можливих місць проведення зустрічі на найвищому рівні. Всі вони розташовані за межами Сполучених Штатів. За словами президента, обидві сторони напередодні саміту сповнені «добрих намірів». Однак «врешті-решт важливий кінцевий результат», наголосив президент.