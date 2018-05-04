Земан: Чехія торік виготовила незначну кількість подібної до «Новачка» речовини і знищила її

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що його країна у 2017 році виробила в невеликій кількості, випробувала та знищила нервово-паралітичну речовину, подібну до тієї, яка використовувалася у Великій Британії для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

3 травня Земан також сказав, що за даними чеської контррозвідки, знищена речовина мала назву A230, а не «Новачок», але належить до одного типу отруйних речовин.

Велика Британія звинуватила в причетності до отруєння Росію, яка вела розробки «Новачка» з часів холодної війни. Москва спростовує свою участь в отруєнні Скрипалів і наполягає, що ця речовина могла надійти зі Сполучених Штатів, Чехії чи інших країн, які, за російськими твердженнями, досліджували ту ж групу хімікатів.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш назвав звинувачення Росії брехнею, а Чеська Республіка в березні приєдналася до масової висилки російських дипломатів через інцидент зі Скрипалями, відмовивши в роботі на території Чехії трьом російським дипломатам.

Сергій та Юлія Скрипаль були виявлені непритомними в місті Солсбері 4 березня. Після кількох тижнів лікування 33-річну Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.