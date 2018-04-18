ОЗХЗ заперечує виявлення речовини BZ на місці отруєння Скрипалів

У зразках, відібраних Організацією із заборони хімічної зброї на місці отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, не виявили слідів хімічної речовини BZ із арсеналу західних країн. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві організації.

«Попередник BZ, на який посилаються в публічних заявах, відомий як 3Q, містився в контрольних зразках, підготовлених лабораторією ОЗХЗ відповідно до процедури контролю якості. Інакше кажучи, ця речовина не має нічого спільного з відібраними у Солсбері зразками», – йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 квітня в Москві поставив під сумнів висновки Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Він заявив, що в оприлюдненій цього тижня доповіді ОЗХЗ була використана інформація швейцарської лабораторії в Шпіці.

Голова МЗС Росії стверджує, що експерти цієї лабораторії встановили, що клінічна картина отруєння Скрипалів схожа на вплив отруйної речовини BZ, яку, за словами Лаврова, мають країни Заходу.

Між тим, згадана швейцарська лабораторія його слова не підтвердила.

У відкритій частині доповіді ОЗХЗ, оприлюдненій 12 квітня, вказано, що експерти підтверджують висновки Британії про природу речовини, якою були отруєні колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка.

При цьому в організації, експерти якої самі зібрали зразки для дослідження в британському Солсбері, не називали речовину, використану при отруєнні, а також не покладали ні на кого відповідальність за напад.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль та його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Пізніше британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

Крім того, в квітні медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і вже не є критичним.

Отруєння спричинило дипломатичну кризу у відносинах Заходу й Росії зі взаємними висланнями десятків дипломатів.