«Досі страждаю від ефекту нервового агента». Поліція Британії оприлюднила нову заяву Юлії Скрипаль

Юлія Скрипаль, дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, заявляє, що досі «страждає від ефекту нервового агента», яким отруїли їх з батьком. Її слова 11 квітня оприлюднила британська поліція.

«Я залишаю мого батька під їхнім (лікарів – ред.) доглядом, він все ще серйозно хворий. Я також досі страждаю від ефекту нервового агента, який застосували проти нас», – сказала Скрипаль.

За словами жінки, їй стає дедалі краще, однак вона поки «не достатньо сильна» для інтерв’ю засобам масової інформації.

Вона також подякувала своїй кузині Вікторії «за турботу».

«Але хочу попросити не відвідувати мене й не намагатися сконтактуватися зі мною в цей час. Її думки й твердження – не мої й не мого батька», – наголосила Юлія Скрипаль.

Вона зазначила, що посольство Росії запропонувало їй свою допомогу.

«На цей час я не хочу користуватися їхніми послугами, але якщо я зміню свою думку, знаю, як з ними зв’язатися», – заявила Скрипаль.

Британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». ​

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. 5 квітня поліція Британії оприлюднила її звернення. «Я прийшла до тями більше тижня тому і щаслива сказати, що з кожним днем у мене дедалі більше сил», – сказала Скрипаль.

6 квітня медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і більше не є критичним.

Британська влада звинувачує Росію в причетності до отруєння Скрипалів. Москва ці звинувачення відкидає. Це отруєння спричинило дипломатичну кризу між Росією і Заходом зі взаємними висланнями десятків дипломатів.