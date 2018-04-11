Дві з трьох історій у справі Скрипаля, які поширені в соцмережах, походять зі ЗМІ Кремля – DFR

Дві з трьох історій у справі отруєння у Британії Сергія Скрипаля, які поширені в соціальних мережах, – із засобів масової інформації Кремля. Такого висновку дійшла лабораторія цифрових досліджень (DFR), проект аналітичного центру Atlantic Council, дослідивши найбільш поширені матеріали про отруєння екс-шпигуна у соцмережах.

За висновками DFR, наразі Кремль веде повномасштабну інформаційну війну щодо отруєння Сергія Скрипаля, щоб пропагувати матеріали, які виправдовують російську владу щодо будь-якої причетності до інциденту. Автор матеріалу Донара Бароян вважає, що соцмережі стали корисним засобом для війни «оповідань Кремля», і дані свідчать, що Росія перемагає.

«Популярність прокремлівських наративів у соцмережах свідчить, що стратегія звільнити, відволікти, спотворити та перелякати призвела до створення плутанини та недовіри в інтернеті. Нещодавні новини про те, що вчені лабораторії в Портон-Даун не змогли визначити джерело нервового агента, були викрадені засобами масової інформації, які фінансуються Кремлем, щоб виправдати Росію, в той час як «голос» влади Британії і незалежних ЗМІ стає заглушеним», – вважає Донара Бароян.

Аналіз DFR показав, що з шести найбільш популярних статей у Twitter і Facebook про отруєння Скрипаля за минулий тиждень, чотири були опубліковані від RT, що належить Кремлю, і поширені 63 тисячі разів. У той же час два популярніші матеріали зі ЗМІ Великобританії мають лише 24 тисячі поширень.

У матеріалі також зазначають: дві історії Guardian і Sky News повідомили про факти справи, у той час як у трьох із чотирьох історій RT звинуватили Сполучене Королівство у постановці атаки і виправдали Росію у своїх заголовках.

«Погляд на найбільш популярні особисті пости у Facebook показав аналогічну ситуацію: із 18 найбільш популярних постів останнього тижня, що містять слово «Скрипаль», 16 були розміщені на сторінках які належать Кремлю або на тих, що поширюють прокремлівський наратив», – йдеться у матеріалі.

Серед шести найбільш популярних постів, чотири були розділені англійською та іспанською версією RT. Інформаційні агентства, що фінансуються з Кремлі, не були єдиними, які виправдовували російську владу.

Маттео Сальвіні, італійський політик і член сенату Італії, поширив на своїй сторінці у Facebook матеріал із заголовком: «Випадок зі Скрипалем – це містифікація, війна Заходу проти Росії...» Його пост зібрав 3800 лайків і мав понад 800 поширень.

​«Окрім італійських політиків, прокремлівські розповіді були також поширені та із захопленням доповнені Інститутом Рона Пола (Ron Paul), німецьким правим журналом Compact Magazin, німецькою лівою партією Die Linke і марксистським італійським філософом Дієго Фузаро», – йдеться у матеріалі.

Автор дослідження Донара Бароян додає, що такий успіх поширення у соціальних мережах їй здається новим явищем.

«Дані Buzzsumo за останні 30 днів демонструють, що частка залучення соціальних мереж видань RT і Sputnik значно збільшилась минулого тижня, і на даний момент становить близько 65%. Це означає, що між 28 березня і 4 квітня дві із трьох статей про отруєння Скрипаля, поширені у Facebook, Twitter, LinkedIn або Pinterest, походять з інформаційних агентств, фінансованих Кремлем», – йдеться в дослідженні.

​Автор матеріалу підсумовує, що більш повне дослідження найпопулярніших історій у соцмережах показало, що нещодавній успіх Кремля онлайн може бути приписаний новині про те, що вчені з Порто-Даун не змогли підтвердити джерело «Новачка», яким отруїли Юлію і Сергія Скрипаля. Кремлівські ЗМІ інтерпретували розробку як захист, і статистичні дані соціальних мереж припускають, що тисячі онлайн-користувачів – погодились із цим.

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