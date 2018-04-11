Дві з трьох історій у справі Скрипаля, які поширені в соцмережах, походять зі ЗМІ Кремля – DFR

Дві з трьох історій у справі отруєння у Британії Сергія Скрипаля, які поширені в соціальних мережах, – із засобів масової інформації Кремля. Такого висновку дійшла лабораторія цифрових досліджень (DFR), проект аналітичного центру Atlantic Council, дослідивши найбільш поширені матеріали про отруєння екс-шпигуна у соцмережах.
За висновками DFR, наразі Кремль веде повномасштабну інформаційну війну щодо отруєння Сергія Скрипаля, щоб пропагувати матеріали, які виправдовують російську владу щодо будь-якої причетності до інциденту. Автор матеріалу Донара Бароян вважає, що соцмережі стали корисним засобом для війни «оповідань Кремля», і дані свідчать, що Росія перемагає.
«Популярність прокремлівських наративів у соцмережах свідчить, що стратегія звільнити, відволікти, спотворити та перелякати призвела до створення плутанини та недовіри в інтернеті. Нещодавні новини про те, що вчені лабораторії в Портон-Даун не змогли визначити джерело нервового агента, були викрадені засобами масової інформації, які фінансуються Кремлем, щоб виправдати Росію, в той час як «голос» влади Британії і незалежних ЗМІ стає заглушеним», – вважає Донара Бароян.
Аналіз DFR показав, що з шести найбільш популярних статей у Twitter і Facebook про отруєння Скрипаля за минулий тиждень, чотири були опубліковані від RT, що належить Кремлю, і поширені 63 тисячі разів. У той же час два популярніші матеріали зі ЗМІ Великобританії мають лише 24 тисячі поширень.
У матеріалі також зазначають: дві історії Guardian і Sky News повідомили про факти справи, у той час як у трьох із чотирьох історій RT звинуватили Сполучене Королівство у постановці атаки і виправдали Росію у своїх заголовках.
«Погляд на найбільш популярні особисті пости у Facebook показав аналогічну ситуацію: із 18 найбільш популярних постів останнього тижня, що містять слово «Скрипаль», 16 були розміщені на сторінках які належать Кремлю або на тих, що поширюють прокремлівський наратив», – йдеться у матеріалі.
Серед шести найбільш популярних постів, чотири були розділені англійською та іспанською версією RT. Інформаційні агентства, що фінансуються з Кремлі, не були єдиними, які виправдовували російську владу.
Маттео Сальвіні, італійський політик і член сенату Італії, поширив на своїй сторінці у Facebook матеріал із заголовком: «Випадок зі Скрипалем – це містифікація, війна Заходу проти Росії...» Його пост зібрав 3800 лайків і мав понад 800 поширень.
«Окрім італійських політиків, прокремлівські розповіді були також поширені та із захопленням доповнені Інститутом Рона Пола (Ron Paul), німецьким правим журналом Compact Magazin, німецькою лівою партією Die Linke і марксистським італійським філософом Дієго Фузаро», – йдеться у матеріалі.
Автор дослідження Донара Бароян додає, що такий успіх поширення у соціальних мережах їй здається новим явищем.
«Дані Buzzsumo за останні 30 днів демонструють, що частка залучення соціальних мереж видань RT і Sputnik значно збільшилась минулого тижня, і на даний момент становить близько 65%. Це означає, що між 28 березня і 4 квітня дві із трьох статей про отруєння Скрипаля, поширені у Facebook, Twitter, LinkedIn або Pinterest, походять з інформаційних агентств, фінансованих Кремлем», – йдеться в дослідженні.
Автор матеріалу підсумовує, що більш повне дослідження найпопулярніших історій у соцмережах показало, що нещодавній успіх Кремля онлайн може бути приписаний новині про те, що вчені з Порто-Даун не змогли підтвердити джерело «Новачка», яким отруїли Юлію і Сергія Скрипаля. Кремлівські ЗМІ інтерпретували розробку як захист, і статистичні дані соціальних мереж припускають, що тисячі онлайн-користувачів – погодились із цим.
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