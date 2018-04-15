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15 Квітень 2018, Київ 11:31
Новини | Міжнародні

Швейцарські хіміки прокоментували заяву Лаврова про «справу Скрипаля»

Логотип на офісі Організації за заборону хімічної зброї, Гааа, Нідерланди

Хімічна лабораторія в швейцарському місті Шпіц не підтвердила слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, нібито вона встановила, що Сергій та Юлія Скрипалі були отруєні в Солсбері речовиною BZ, яка, як стверджує Лавров, перебуває в арсеналі країн Заходу.

У Twitter-акаунті швейцарської лабораторії опубліковано кілька записів. Там, зокрема, йдеться, що всі коментарі уповноважена давати Організація за заборону хімічної зброї. Крім того, британська лабораторія в Портон-Дауні встановила, що отруйна речовина належить до класу «Новачок», і потрібно виходити саме з цього, вказують швейцарські хіміки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 квітня в Москві поставив під сумнів висновки Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Він заявив, що в оприлюдненій цього тижня доповіді ОЗХЗ була використана інформація швейцарської лабораторії в Шпіці.

Голова МЗС Росії стверджує, що експерти цієї лабораторії встановили, що клінічна картина отруєння Скрипалів схожа на вплив отруйної речовини BZ, яку, за словами Лаврова, мають країни Заходу.

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