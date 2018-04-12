Британія просить скликати Раду безпеки ООН після звіту ОЗХЗ щодо справи Скрипаля

Велика Британія просить скликати Раду безпеки ООН після того, як експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британської сторони щодо типу хімічної речовини, використаної для отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.

У представництві країни при Організації Об’єднаних Націй очікують, що засідання відбудеться наступного тижня.

«Не може бути сумніву, що було використане, і залишається лише одне пояснення того, хто був відповідальний – тільки Росія має засоби, мотиви і «історію», – цитує міністра закордонних справ Британії Бориса Джонсона прес-служба МЗС країни.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада згодом заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії.

У Москві звинувачення відкинули.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Пізніше британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

Крім того, у квітні медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і більше не є критичним.

Отруєння спричинило дипломатичну кризу у відносинах Заходу і Росії зі взаємними висланнями десятків дипломатів.