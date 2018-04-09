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09 Квітень 2018, Київ 19:12
Новини | Міжнародні

Лавров: висилання російських дипломатів – безпрецедентна провокація

Сергій Лавров: Росія відповість на висилання дипломатів адекватно

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «провокацією» висилання російських дипломатів низкою країн світу через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

«Висилання російських дипломатів – це безпрецедентна провокація, яка не має нічого спільного з завданнями з розширення міжнародного співробітництва, виконання всіх домовленостей, які виходять зі Статуту ООН, домовленостей, закріплених в численних міжнародних договорах, включно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини», – сказав Лавров під час зустрічі із висланими російськими дипломатами.

Він додав, що Росія відповість на санкції «адекватно».

«Я б не став детально зупинятися на причинах, за якими ваші закордонні відрядження були достроково припинені, ви ці причини добре знаєте. Вони не мають нічого спільного з тією роботою, яку ви робили», – заявив Лавров.

Лавров: висилання російських дипломатів – безпрецедентна провокація
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Лавров: висилання російських дипломатів – безпрецедентна провокація

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Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

Британська влада звинувачує Росію в причетності до отруєння Скрипалів. Москва ці звинувачення відкидає.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. 5 квітня поліція Британії оприлюднила її звернення. «Я прийшла до тями більше тижня тому і щаслива сказати, що з кожним днем у мене дедалі більше сил», – сказала Скрипаль.

6 квітня медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і більше не є критичним.

Через «справу Скрипаля» Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.

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