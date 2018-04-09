Лавров: висилання російських дипломатів – безпрецедентна провокація

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «провокацією» висилання російських дипломатів низкою країн світу через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

«Висилання російських дипломатів – це безпрецедентна провокація, яка не має нічого спільного з завданнями з розширення міжнародного співробітництва, виконання всіх домовленостей, які виходять зі Статуту ООН, домовленостей, закріплених в численних міжнародних договорах, включно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини», – сказав Лавров під час зустрічі із висланими російськими дипломатами.

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Він додав, що Росія відповість на санкції «адекватно».

«Я б не став детально зупинятися на причинах, за якими ваші закордонні відрядження були достроково припинені, ви ці причини добре знаєте. Вони не мають нічого спільного з тією роботою, яку ви робили», – заявив Лавров.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». За даними слідства, найвища концентрація отрути була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері.

Британська влада звинувачує Росію в причетності до отруєння Скрипалів. Москва ці звинувачення відкидає.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. 5 квітня поліція Британії оприлюднила її звернення. «Я прийшла до тями більше тижня тому і щаслива сказати, що з кожним днем у мене дедалі більше сил», – сказала Скрипаль.

6 квітня медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і більше не є критичним.

Через «справу Скрипаля» Велика Британія вислала 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном такі ж заходи схвалили ще понад 20 країн і вислали в цілому понад 150 російських дипломатів.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів із понад 20 країн.