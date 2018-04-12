Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії у справі Скрипаля

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британської сторони щодо типу хімічної речовини, використаної для отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

В ОЗХЗ 12 квітня оприлюднили підсумки дослідження, проведеного в лабораторіях організації.

При цьому в організації, експерти якої самі зібрали зразки для дослідження в британському Солсбері, не називають речовину, використану при отруєнні, а також не покладають ні на кого відповідальність за напад.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада згодом заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії.

У Москві звинувачення відкинули.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Пізніше британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

Крім того, у квітні медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і більше не є критичним.

Отруєння спричинило дипломатичну кризу у відносинах Заходу і Росії зі взаємними висланнями десятків дипломатів.