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14 Квітень 2018, Київ 21:44
Новини | Міжнародні

Лавров поставив під сумнів висновки експертів із хімзброї у «справі Скрипаля»

Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поставив під сумнів висновки Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері.

Виступаючи 14 квітня в Москві, Лавров заявив, що в оприлюдненій цього тижня доповіді ОЗХЗ була використана інформація швейцарської лабораторії в Шпіці.

Голова МЗС Росії стверджує, що експерти цієї лабораторії встановили, що клінічна картина отруєння Скрипалів схожа на вплив отруйної речовини BZ, яку, за словами Лаврова, мають країни Заходу.

Скрипаль отруївся речовиною, яка була нанесена на двері його будинку – британська поліція (відео)
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Скрипаль отруївся речовиною, яка була нанесена на двері його будинку – британська поліція (відео)

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У відкритій частині доповіді ОЗХЗ, оприлюдненій 12 квітня, вказано, що експерти підтверджують висновки Британії про природу речовини, якою були отруєні колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.

При цьому в організації, експерти якої самі зібрали зразки для дослідження в британському Солсбері, не називали речовину, використану при отруєнні, а також не покладали ні на кого відповідальність за напад.

За словами Лаврова, речовина, про яку йдеться в звіті ОЗХЗ, «вироблялася в багатьох країнах». Коментарів швейцарської лабораторії, ОЗХЗ і британської сторони щодо заяв Лаврова поки немає.

Британська влада стверджує, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», що розроблялася в Росії, і звинувачує Москву в причетності до замаху на Скрипалів.

У Москві звинувачення відкинули.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Пізніше британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

Крім того, у квітні медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і вже не є критичним.

Отруєння спричинило дипломатичну кризу у відносинах Заходу й Росії зі взаємними висланнями десятків дипломатів.

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