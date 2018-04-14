Лавров поставив під сумнів висновки експертів із хімзброї у «справі Скрипаля»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поставив під сумнів висновки Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері.

Виступаючи 14 квітня в Москві, Лавров заявив, що в оприлюдненій цього тижня доповіді ОЗХЗ була використана інформація швейцарської лабораторії в Шпіці.

Голова МЗС Росії стверджує, що експерти цієї лабораторії встановили, що клінічна картина отруєння Скрипалів схожа на вплив отруйної речовини BZ, яку, за словами Лаврова, мають країни Заходу.

У відкритій частині доповіді ОЗХЗ, оприлюдненій 12 квітня, вказано, що експерти підтверджують висновки Британії про природу речовини, якою були отруєні колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.

При цьому в організації, експерти якої самі зібрали зразки для дослідження в британському Солсбері, не називали речовину, використану при отруєнні, а також не покладали ні на кого відповідальність за напад.

За словами Лаврова, речовина, про яку йдеться в звіті ОЗХЗ, «вироблялася в багатьох країнах». Коментарів швейцарської лабораторії, ОЗХЗ і британської сторони щодо заяв Лаврова поки немає.

Британська влада стверджує, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», що розроблялася в Росії, і звинувачує Москву в причетності до замаху на Скрипалів.

У Москві звинувачення відкинули.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня.

29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі» повідомила, що Юлія Скрипаль опритомніла і може говорити. Пізніше британські засоби інформації, зокрема медіакомпанія «Бі-бі-сі», повідомляли, що Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перевезли до «безпечного місця».

Крім того, у квітні медики повідомили, що стан Сергія Скрипаля швидко поліпшується і вже не є критичним.

Отруєння спричинило дипломатичну кризу у відносинах Заходу й Росії зі взаємними висланнями десятків дипломатів.