Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше протягом п’яти років – Британія

Російська розвідка шпигувала за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його дочкою Юлією впродовж щонайменше п’яти років, заявив радник з питань національної безпеки Британії Марк Седвіл у листі до НАТО, який оприлюднений на сайті британського уряду 13 квітня.

«Ми маємо інформацію, яка вказує на інтерес російської розвідки до Скрипалів щонайменше з 2013 року, коли акаунти електронної пошти Юлії Скрипаль стали ціллю кіберспеціалістів ГРУ», – заявив Седвіл.

За його словами, Росія впродовж 2000-х років випробовувала шляхи способів «доставки» хімічних агентів, «включно з нанесенням їх на ручки дверей», та готувала персонал із спеціальних підрозділів для використання цієї зброї.

На думку Британії, «тільки Росія має технічні засоби, практичний досвід і мотив атаки на Скрипалів».

«Дуже ймовірно, що Росія відповідальна. Іншого правдоподібного пояснення немає», – пише Седвіл.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада згодом заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії.

У Москві звинувачення відкинули.

12 квітня експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британської сторони щодо типу хімічної речовини, використаної для отруєння.