Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Квітень 2018, Київ 18:21
Новини | Міжнародні

Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше протягом п’яти років – Британія

Вказівник до лікарні в Солсбері, Велика Британія, де перебуває Сергій Скрипаль і донедавна була його дочка Юлія

Російська розвідка шпигувала за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його дочкою Юлією впродовж щонайменше п’яти років, заявив радник з питань національної безпеки Британії Марк Седвіл у листі до НАТО, який оприлюднений на сайті британського уряду 13 квітня.

«Ми маємо інформацію, яка вказує на інтерес російської розвідки до Скрипалів щонайменше з 2013 року, коли акаунти електронної пошти Юлії Скрипаль стали ціллю кіберспеціалістів ГРУ», – заявив Седвіл.

За його словами, Росія впродовж 2000-х років випробовувала шляхи способів «доставки» хімічних агентів, «включно з нанесенням їх на ручки дверей», та готувала персонал із спеціальних підрозділів для використання цієї зброї.

На думку Британії, «тільки Росія має технічні засоби, практичний досвід і мотив атаки на Скрипалів».

«Дуже ймовірно, що Росія відповідальна. Іншого правдоподібного пояснення немає», – пише Седвіл.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Британська влада згодом заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії.

У Москві звинувачення відкинули.

12 квітня експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки британської сторони щодо типу хімічної речовини, використаної для отруєння.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG