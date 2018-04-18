Березовський «поплатився життям», коли вирішив повернутися на батьківщину – генпрокурор Росії

Борис Березовський не міг дістати полоній для отруєння Олександра Литвиненка, він діяв разом зі спецслужбами Британії, за що і поплатився життям, коли вирішив повернутися на батьківщину, заявив генпрокурор Росії Юрій Чайка в Раді федерації Росії.

«Найбільша концентрація полонію була виявлена в офісі Березовського [в Лондоні], але полоній Березовський фізично дістати не міг, як і створити такий обсяг штучних доказів. Березовський діяв під контролем спецслужб Британії і разом з ними», – сказав прокурор.

«Хоча Березовський грав ключову роль в цій провокації, автором сценарію він не був», – заявив Чайка.

За його словами, немає сумнівів у тому, що «Березовський діяв під контролем спецслужб Великої Британії і разом з ними, за що згодом, коли вирішив повернутися на батьківщину, поплатився своїм життям».

Колишній співробітник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Литвиненко, який отримав громадянство Великої Британії, помер у листопаді 2006 року – експертиза знайшла в його організмі значну кількість радіоактивного полонію-210.

Британські слідчі впевнені, що виконавцями вбивства були депутат Держдуми Росії Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун – вони помістили полоній-210 в чайник у кафе 1 листопада 2006 року, щоб отруїти Литвиненка. За повідомленнями, Луговий лікувався від радіаційного отруєння в Москві в грудні 2006 року. У 2007 році Луговий став депутатом російської Державної думи. В 2015 році президент Росії Володимир Путін присудив йому державну нагороду «За службу Батьківщині».

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За словами генпрокурора Росії, спецслужби не могли допустити, щоб «носій секретів про акт ядерного тероризму» покинув Велику Британію, а інформація стала б відома Росії.

Борис Березовський отримав політичний притулок у Великій Британії в 2003 році. У Росії олігарха звинувачували у фінансових махінаціях і вимагали його екстрадиції. Лондон відмовив.

Бориса Березовського знайшли повішеним у своєму будинку в передмісті Лондона 23 березня 2013 року. Слідство спершу назвало причиною смерті самогубство, проте суд у Лондоні ухвалив відкритий вердикт з приводу обставин смерті Березовського через неможливість достовірно встановити їх.

У день смерті Березовського прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що за два місяці до смерті Березовський відправив Путіну особистого листа, в якому, за словами Пєскова, «вибачився» перед президентом і визнав, «що зробив дуже багато помилок» і попросив у глави держави дозволу повернутися в Росію.

Крім того, 4 березня в парку Солсбері на півдні Великої Британії виявили непритомними на лавці екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Британська влада стверджує, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», що розроблялася в Росії, і звинувачує Москву в причетності до замаху на Скрипалів. У Москві звинувачення відкинули. 66-річний Сергій Скрипаль перебуває в лікарні, а його 33-річну дочку Юлію вже виписали.

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