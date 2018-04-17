Майже 50 членів Європарламенту закликають бойкотувати чемпіонат світу в Росії – журналіст

46 членів Європейського парламенту закликають до дипломатичного бойкоту чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Вони підписали лист, адресований всім урядам країн Європейського союзу, розповів журналіст.

«Напад у Солсбері був останнім розділом знущань Володимира Путіна з наших європейських цінностей: безрозбірні бомбардування шкіл, госпіталів та цивільних районів у Сирії; насильницьке військове вторгнення в Україну; систематичний «хакинг»; дезінформаційні кампанії; втручання у вибори; намагання дестабілізувати наші суспільства, а також послабити й розділити ЄС», – йдеться в листі, який оприлюднив Йозвяк.

4 березня в лікарню британського Солсбері потрапили колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська влада згодом заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. У Москві звинувачення відкинули.

Отруєння спричинило дипломатичну кризу у відносинах Заходу і Росії зі взаємними висланнями десятків дипломатів.

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах. Перший матч запланований на 14 червня. Фінал відбудеться 15 липня.