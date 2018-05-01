Британія не виявила відповідальних за отруєння Скрипалів, але перевіряє безпеку інших подвійних агентів – ЗМІ

Велика Британія наразі не виявила відповідальних за отруєння Сергія Скрипаля та його дочки, однак перевіряє безпеку усіх колишніх співробітників російських спецслужб, які знайшли притулок у цій країні, повідомляє видання Independent з посиланням на радника радника з питань національної безпеки країни Марка Седвілла.

«Поліція та різні установи перевіряють безпеку всіх людей, які можуть бути вразливими», – зазначив той на засіданні комітету оборони Великої Британії.

Раніше британське видання The Sunday People, посилаючись на джерела у поліції, повідомило, що напад на колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньку міг здійснити колишній офіцер ФСБ «Гордон».

Видання написало, що цей 54-річний чоловік використовує ще кілька імен, серед який і «Михайло Савіцкіс». Також нібито поліція вважає, що в отруєнні Сергія Скрипаля діяла група з шести осіб.

Лондонська поліція не підтверджує цю інформацію.

У Лондоні наполягають, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. Посол Британії в ООН Карен Пірс також заявила, що в 2013 році російські спецслужби зламали електронну пошту Юлії Скрипаль.

Москва звинувачення в причетності до нападу заперечує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 квітня заявив, що під час нападу використовувалася речовина BZ, яка знаходиться на озброєнні у Британії та США. Міжнародні експерти цю інформацію не підтверджують.

Сергій та Юлія Скрипаль були виявлені непритомними в місті Солсбері 4 березня. Після кількох тижнів лікування 33-річну Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Її батько залишається в лікарні, він вийшов з критичного стану.