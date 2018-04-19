«Справу Скрипаля» обговорили в ООН

Рада безпеки ООН провела 18 квітня засідання за підсумками розслідування отруєння колишнього агента ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Ініціатором зустрічі стала Велика Британія, на території якої стався інцидент. Сторони обговорили висновки експертів Організації за заборону хімічної зброї.

У Лондоні наполягають, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. Посол Британії в ООН Карен Пірс також заявила, що в 2013 році російські спецслужби зламали електронну пошту Юлії Скрипаль.

Москва звинувачення в причетності до нападу заперечує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 квітня заявив, що під час нападу використовувалася речовина BZ, яка знаходиться на озброєнні у Британії та США. Міжнародні експерти цю інформацію не підтверджують.

Сергій та Юлія Скрипаль були виявлені непритомними в місті Солсбері 4 березня. Після кількох тижнів лікування 33-річна Юлія Скрипаль була виписана з лікарні тиждень тому. Її батько залишається в лікарні, хоча він уже не в критичному стані. Обидва лікуються від наслідків отруєння.