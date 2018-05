Скрипаля могли отруїти, бо їздив до Чехії з цінною інформацією (світова преса)

Несподіваний поворот у розслідуванні Роберта Мюллера про втручання росіян у перебіг президентських виборів у США. Як пише американське видання The Daily Beast, адвокати фабрики тролів кажуть, що їхні клієнти не знали, що це незаконно і сподіваються, що цей аргумент пройде у суді. Британське видання The Guardian пише, що нові подробиці подорожі колишнього російського шпигуна до Чехії можуть пролити світло на мотиви його отруєння у Великій Британії. Навздогін повідомленню про те, що фонд американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса закриває своє представництво в Угорщині, американський щоденник The Washington Post стверджує, що нещодавно переобраний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив помститися своїм ворогам.

Спеціальний слідчий у справі розслідування російського вручання в американські президентські вибори Роберт Мюллер не зумів довести, що люди, які створювали фабрики тролів, робили це свідомо, знаючи про те, що це було незаконно – таку незвичну для американських судів тактику захисту обрали американські адвокати російських тролів.

Як пише газета The Daily Beast, aдвокати, які надіслали свого листа до суду, стверджують, що команда Мюллера не змогла показати, що «відповідач діяв умисно» і був обізнаний з вимогами федеральної виборчої комісії та законодавством, що вимагає реєстрації від закордонних агентів. У своєму листі адвокати перейшли в наступ на слідчу групу, звинувативши її в тому, що вона має політичну мету, намагаючись довести, що росіяни втручалися у вибори у США.

Слідча група Роберта Мюллера стверджує, що російські тролі робили вигляд, ніби вони є американськими користувачами соціальних мереж, для того, щоб збільшити видимість підтримки на виборах тодішніх кандидатів Дональда Трампа та Берні Сандерса. Газета The Daily Beast зауважує, що вона була однією з перших, хто розкрив ці маніпуляції. Як з’ясувала команда Мюллера, на маніпуляції для підтримки цих кандидатів та на дискредитацію іншого кандидата на посаду президента – Гілларі Клінтон у мережах Facebook, Twitter, Reddit та інших фабрика тролів витрачала близько 1 мільйона 250 тисяч доларів на місяць.

Таємнича поїздка російського шпигуна Сергія Скрипаля до Чехії може пролити світло на причини його отруєння нейро-паралітичною речовиною в Британії, пише британська газета The Guardian. Джерела, близькі до слідства, говорять, що Скрипаль подорожував з лекціями про роботу російської розвідки, і в 2012 році провів зустріч із представниками чеської розвідки. Цю зустріч, як повідомляє чеське видання Respekt, сторони оцінили, як корисну настільки, що чеські фахівці пізніше ще приїжджали до Англії, щоб зустрітися зі Скрипалем.

Чеський оглядач з журналу Respekt Ондржей Кундра, якого цитує британська газета, вважає, що Скрипаль, який завідував кадровим відділом у російській розвідці, міг передати дуже «специфічну інформацію» щодо російських операцій у Чехії. Вже і раніше Чехія висловлювала зауваження щодо того, що штат російського посольства – близько 100 дипломатів – є надто великим, і, ймовірно, частина з них займається розвідкою.

Скрипаль, хоч і не був уже чинним офіцером російської розвідки, але знав прізвища співробітників ГРУ в Європі, вважає оглядач. Крім прізвищ, він міг надати і їхній психологічний портрет, а це вже особливо цінна інформація для чеської розвідки, говорить Ондржей Кундра.

Як пише британське видання, розвідка Британії MI6, найімовірніше, схвалювала поїздки Скрипаля європейськими країнами та те, що він ділився з європейськими колегами своїм знанням того, як працюють російські військові спецслужби. Після своєї поїздки до Чехії Скрипаль побував у червні 2016 року в Естонії і зустрічався з тамтешніми офіцерами розвідки.

Зі своїми ворогами в Угорщині вирішив розібратися прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, вважає американський щоденник The Washington Post. Як пише видання, досі Угорщина хоча б зберігала видимість, що вона є вільною країною, бо все ж таки незалежним громадським організаціям, університетами та пресі вдавалося вибороти собі достатньо місця, щоб таке уявлення про колишню комуністичну країну збереглося. Але тепер, за всіма ознаками, ситуація зміниться, вважає американське видання. Ті, кого Віктор Орбан називав «ворогами», готуються до його «помсти».

Недержавні організації очікують, що їм не дозволять опікуватися біженцями і навіть говорити про їхні права й потреби. Університет, закладений мільярдером і філантропом Джорджем Соросом, готується до життя у вигнанні, головний офіс фундації Сороса переїжджає до Берліна. А новий закон, який може бути ухвалений уже найближчим часом, створить ще більше перешкод для критиків уряду.

Газета цитує співголову Угорського Гельсінського комітету, яка говорить, що уряд має «дуже вузьке визначення» тих, хто може виступати щодо громадських справ. «На їхній погляд, громадянське суспільство ніхто не обирав, тож і голосу в політиці в них не повинно бути», – цитує газета правозахисницю Марту Пардаві. Саме така організація, як її, і має постраждати від дії нового закону, тож її погляд на майбутнє громадянського суспільства в Угорщині не є оптимістичним.