Зеленський анонсував заміну деяких керівників ОВА

Президент України Володимир Зеленський фактично анонсував заміну деяких керівників обласних військових адміністрацій в країні у своєму відеозверненні 21 грудня.

Президент не розкрив деталей, але наголосив, що наступного тижня варто чекати деяких кадрових рішень.

«Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити», – зазначив він під час звернення.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами розповів про ситуацію на Одещині після масованих російських обстрілів. Також Зеленський анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка.

«Ми будемо боротися за логістику, посилювати ППО, командування. Я проговорив питання про заміну командувача повітряного командування «Південь» Карпенка, бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони», – наголосив він.