Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди

Якщо Кремль відмовиться від мирної угоди президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC News.

За словами Грема, Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів, однак президент РФ Володимир Путін ігнорує ці зусилля. У такому разі, вважає сенатор, США повинні змінити підхід і перейти до жорсткіших дій.

Серед можливих кроків він назвав запровадження високих мит щодо країн, які купують російську нафту, визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей, а також затримання суден, що перевозять підсанкційну російську нафту. Окремо Грем наголосив на необхідності надати Україні ракети Tomahawk для ураження російських підприємств з виробництва ракет і безпілотників.

Сенатор також підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну. На його думку, цього можна досягти завдяки розміщенню європейських військ та наданню Києву чітких гарантій безпеки.

Грем додав, що без посилення американського тиску Кремль і надалі намагатиметься захоплювати українські території, зокрема в Донецькій області.

19 грудня українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим розпочала у Сполучених Штатах черговий раунд переговорів.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.