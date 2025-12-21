«Триває робота над документами щодо завершення війни»: Зеленський – про переговори у Флориді

Переговорна команда України у Флориді «детально опрацьовує» кожен пункт документів про закінчення війни, про гарантії безпеки та відбудову України, обговорюють також можливі часові рамки тих чи інших рішень, зазначив президент Володимир Зеленський у новому зверненні.

За його словами, переговорна група проведе сьогодні зустрічі з американською делегацією, із представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

«Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову – детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг - про можливі часові рамки тих чи інших рішень», – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що очікує на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

19 грудня українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим розпочала у Сполучених Штатах черговий раунд переговорів.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



