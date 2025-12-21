Свириденко анонсувала зменшення кількості відключень світла у населення з 24 грудня

До 24 грудня Кабмін зобов’язав перенаправити для потреб населення вивільнений енергетичний ресурс (до 1 ГВт), отриманий в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення.

«Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей», – зазначила Свириденко.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.