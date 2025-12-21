«Укренерго»: 22 грудня графіки вимкнення світла діятимуть у більшості областей

У понеділок, 22 грудня, в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), повідомило «Укренерго».

У компанії зазначили, що причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – додали в «Укренерго».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.