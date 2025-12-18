ОВА: в Одесі мешканці будинків без світла перекривали дороги. Влада закликала «зберігати витримку»

В Одесі 18 грудня зафіксовані випадки перекриття доріг мешканцями будинків, у яких тривалий час відсутнє електропостачання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і закликав одеситів «зберігати витримку».

«Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль – це складно і виснажливо. Внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами й постійними повітряними тривогами. Але енергетики працюють цілодобово і роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Всі проблемні адреси в роботі, відновлення триває», – наголосив він.

Очільник ОВА нагадав, що в місті працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети й отримати базову допомогу.

17 грудня на Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через стан енергетивної інфраструктури після масованих ударів Росії.

Найбільша російська комбінована масована повітряна атака по Одесі й області відбувалася у кілька хвиль. Найпотужніший удар припав на ніч проти 13 грудня. За даними Сил оборони півдня і Повітряних сил ЗСУ, російська армія застосувала тоді до пів тисячі «Шахедів» і 30 ракет різних типів. Основний удар був спрямований на південь, і Одесу вперше місто атакували ракетами «Кинджал». За повідомленнями голови Одеської ОВА Олега Кіпера і НЕК «Укренерго», російські загарбники цілеспрямовано били по критичній і портовій інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.