ОВА: сили РФ знову атакували Одещину, пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури

Через російську атаку виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Фото архівне
Через російську атаку виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Фото архівне

Російські війська знову атакували ударними безпілотниками цивільні об’єкти на Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, у результаті двох хвиль атак зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури, виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Люди не постраждали.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

