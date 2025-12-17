ОВА: сили РФ знову атакували Одещину, пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури

Російські війська знову атакували ударними безпілотниками цивільні об’єкти на Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його даними, у результаті двох хвиль атак зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури, виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Люди не постраждали.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.