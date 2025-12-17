ОВА: через удар російського дрона по Херсону постраждали двоє людей

Російські війська вчора орієнтовно о 21:30 завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона, є постраждалі, повідомила в телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, у тяжкому стані до лікарні доставили 37-річного чоловіка, який зазнав вибухової травми, уламкових поранень та відкритого перелому кісток ноги.

Ще в одного 38-річного херсонця діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги – йому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

За даними місцевої влади, протягом минулої доби російських атак зазнали 48 населених пунктів Херсонщини, загалом в області постраждали восьмеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



