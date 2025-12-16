На Одещині через удар РФ пошкоджені об’єкти цивільного і транспортного призначення – ОВА

Російські військові вдень 16 грудня атакували південь Одещини ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджені цивільні об’єкти, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено об’єкти цивільного і транспортного призначення. Всі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини», – написав Кіпер у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.