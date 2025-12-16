ОВА: вночі кілька десятків російських БпЛА атакували Одещину, виникла масштабна пожежа

Російські війська вночі кількома десятками ударних безпілотників атакували Одещину, внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, вогонь охопив склад з побутовою технікою, наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники.



Постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.