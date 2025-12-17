Повітряні сили: ЗСУ вночі знешкодили 37 БпЛА, є влучання на 12 локаціях

У ніч на 17 грудня російські війська атакували Україну 69 ударними БпЛА (близько 40 з них – Shahed), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 37 БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Українські військові зафіксували влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

У ЗСУ додають, що атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька російських БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.