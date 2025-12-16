Синєгубов: армія Росії вдарила по Харківщині, постраждали двоє дівчат-підлітків

Російська армія атакувала безпілотником село Червоне в Близнюківській громаді, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 16 грудня.

«Через ворожий удар зазнали гострої реакції на стрес дівчата 12 і 17 років. Медики надали їм необхідну допомогу на місці», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Також атака спричинила пожежу в приватному будинку. За даними ОВА, екстрені служби працюють над ліквідацією вогню.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



