ISW: Кремль використовує заяви про Куп’янськ для когнітивної війни проти України та Заходу

Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що ці дії Москви спрямовані на те, щоб представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.

Але аналітики зазначають, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Куп’янська, а російські ультранаціоналістичні провоєнні блогери визнають серйозність ситуації для російських військ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 грудня, свідчать про те, що російські війська, ймовірно, не утримують позиції в Петропавлівці (на схід від Куп’янська), всупереч заявам Росії про просування в цьому районі.

ISW звертає увагу, що російські провоєнні блогери продовжують визнавати, що ситуація для російських військ у Куп’янську погіршується. Один військовий блогер стверджував, що російські війська утримують деякі позиції на півночі та в центрі Куп’янська, але решта міста є або спірною «сірою зоною», або перебуває під контролем України.

Інший блогер стверджував, що російські війська більше не мають чисельної переваги в цьому районі і що українські заходи з перешкоджання перешкоджають російським операціям. Блогер заявив, що успіхи України в Куп’янську змусили російських операторів дронів відступити з цього району на східний (лівий) берег річки Оскол.



15 грудня речник Об'єднаних сил України полковник Віктор Трегубов повідомив, що українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська, у місті перебувають приблизно 100-200 російських військовослужбовців. Трегубов також натякнув, що логістична ситуація російських військ у Куп’янську є складною.

Командування корпусу Нацгвардії «Хартія» 12 грудня повідомило, що Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп’янську. Під час операції, як зазначається, були звільнені села Кіндрашівка, Радьківка і околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп'янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп'янськ-Вузловий.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа.