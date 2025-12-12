Доступність посилання

Новини | Політика

Зеленський побував у Куп’янську, де записав відео

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії», – розповів глава держави.

Раніше 12 грудня командування корпусу Національної гвардії України «Хартія» повідомило про «успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку». «Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська», – йдеться в повідомленні.

20 листопада начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію Куп’янська російськими військами. Це заперечували не лише українські військові, до цієї заяви скептично ставилися навіть провоєнні російські блогери.

