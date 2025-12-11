Внаслідок російських атак за добу є загиблі на Харківщині та Херсонщині

Російські війська обстрілювали низку населених пунктів Херсонщини, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 11 грудня.

За даними обласної влади, пошкоджень зазнали базатоповерхівка та п’ять приватних будинків, супермаркет, господарча споруда, газогони та приватні автомобілі.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення», – заявив він.

Херсонська міська військова адміністрація вранці 11 грудня повідомила про госпіталізацію 41-річної жительки міста. яка постраждала внаслідок обстрілу Корабельного району близько 8:15 напередодні:

«У жінки – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Наразі її дообстежують. В момент атаки окупантів потерпіла була на вулиці».

За даними голови Харківщини Олега Синєгубова, напередодні російських ударів зазнали чотири населених пункти. Зокрема, в селі Замулівка Вовчанської громади загинув 69-річний чоловік.

«Медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 6 грудня постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм внаслідок обстрілу в с. Смородьківка Куп’янської громади», – додав Синєгубов.

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах.

Голова Донеччини Вадим Філашкін повідомляє про п’ятьох поранених у області напередодні. Постраждали троє людей у Костянтинівці, по одному в Лимані та Роганському.

Обласна влада Запоріжжя зафіксувала 470 російських ударів по 17 населених пунктах області.

«63-річний чоловік та 71-річна жінка дістали поранень внаслідок ворожих атак на Пологівський район», – заявив голова області Іван Федоров.

Він додав, що протягом доби надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







