Обстріл Херсона: поранена жінка, пошкоджені супермаркет і багатоповерхівка

Російська армія обстріляла Херсон вранці 10 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він оприлюднив відео з наслідками обстрілу Корабельного району Херсона.





«Внаслідок ворожого удару пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки та автівку. Постраждала 52-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя й спини», – заявив голова області.

Прокудін додав, що «швидка» доставила потерпілу до лікарні в середньому стані тяжкості. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Напередодні, за даними обласної влади, внаслідок російських обстрілів постраждали дев’ять людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



