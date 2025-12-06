Доступність посилання

Новини | Події

Росія атакувала Херсонську ТЕЦ близько 100 снарядами, тисячі людей залишились без світла – влада

Наслідки обстрілів Херсона силами РФ, 24 жовтня 2025 року
Наслідки обстрілів Херсона силами РФ, 24 жовтня 2025 року

Сили РФ атакували Херсонську ТЕЦ приблизно 100 снарядами, повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

За його словами, внаслідок атаки РФ об’єкт зазнав «серйозних руйнувань», відновити його буде дуже складно. Наразі через російські теракти без світла та тепла залишаються понад 40 тисяч абонентів.

З іншого боку, кількість людей, які змушені перебувати без опалення та електрики, менша, оскільки фактично мешканці є лише у 25% квартир. Але місцева влада все одно шукає шляхи забезпечення людей хоча б теплом – бажано децентралізовано.

«Ми також звернулися до благодійників. У самій міській адміністрації є ще запаси калориферів, і «Нафтогаз» пішов назустріч також людям Херсону і, щоб забезпечити ті квартири, які без тепла, електрообігрівачами, щоб вони пережили цю зиму. Але при цьому і не залишаємо надію відновити ТЕЦ. І будемо робити все, що для цього потрібно», – зазначив Толоконніков.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

