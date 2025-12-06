Росія атакувала Херсонську ТЕЦ близько 100 снарядами, тисячі людей залишились без світла – влада

Сили РФ атакували Херсонську ТЕЦ приблизно 100 снарядами, повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

За його словами, внаслідок атаки РФ об’єкт зазнав «серйозних руйнувань», відновити його буде дуже складно. Наразі через російські теракти без світла та тепла залишаються понад 40 тисяч абонентів.

З іншого боку, кількість людей, які змушені перебувати без опалення та електрики, менша, оскільки фактично мешканці є лише у 25% квартир. Але місцева влада все одно шукає шляхи забезпечення людей хоча б теплом – бажано децентралізовано.

«Ми також звернулися до благодійників. У самій міській адміністрації є ще запаси калориферів, і «Нафтогаз» пішов назустріч також людям Херсону і, щоб забезпечити ті квартири, які без тепла, електрообігрівачами, щоб вони пережили цю зиму. Але при цьому і не залишаємо надію відновити ТЕЦ. І будемо робити все, що для цього потрібно», – зазначив Толоконніков.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.