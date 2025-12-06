Генштаб: від початку доби відбулось 77 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Від початку доби 6 грудня на фронті відбулось77 бойових зіткнень, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування на Північно–Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили 72 обстріли, зокрема два – з реактивних систем залпового вогню.

«На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного. На Куп’янському напрямку російські загарбники шість разів атакували у напрямках Піщаного та Колісниківки, одне боєзіткнення триває», – наголосили у Генштабі.

Крім того, у ЗСУ повідомили, що на Лиманському напрямку російська армія здійснила дев’ять атак поблизу Греківки, Твердохлібового, Зарічного та в напрямках Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Три бойових зіткнення тривають.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки, ще одне боєзіткнення триває. На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 14 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та в бік Степанівки й Берестка. Одне бойове зіткнення триває», – повідомили у Генштабі.

Водночас на Покровському напрямку армія РФ здійснила 21 спробу потіснити Сили оборони із займаних позицій в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 20 ворожих атак, один бій триває.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



