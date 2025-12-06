У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по Рязанському НПЗ в Росії

Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу в Росії в ніч проти 6 грудня.

«Зафіксовано влучання в ціль й ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі заявили, що «з метою зниження наступальних спроможностей противника» було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату на окупованій території Луганської області – підприємства з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ.

У командуванні ЗСУ заявили, що зафіксовано влучання й пожежу на об’єкті.

Про те, що українські сили в ніч на суботу завдали чергового удару дронами по території Росії, а однією з цілей знову став нафтопереробний завод у Рязані, раніше писали російські телеграм-канали.

Вночі жителі міста і області повідомляли про вибухи. Рязанський губернатор заявляв, що в результаті атаки дронів виникли пожежі.

Рязанський НПЗ із проєктною потужністю понад 17 мільйонів тонн нафти на рік входить до переліку найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє бензин, дизельне та реактивне паливо. Крім того, завод виробляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу на рік і задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил російської армії.

За даними телеграм-каналу Astra, від початку 2025 року це щонайменше дев’ята атака на Рязанський НПЗ.

Міноборони Росії прозвітувало про 116 збитих чи перехоплених українських безпілотників. Більшість – над Рязанською областю (29). Понад 20 дронів у кожному окремому випадку атакували Воронезьку, Брянську і Бєлгородську області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.