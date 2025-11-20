У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Рязанського НПЗ в Росії

Генштаб Збройних сил України заявляє, що в ніч проти 20 листопада був уражений Рязанський нафтопереробний завод, а також інші російські об’єкти.

«У ході зменшення спроможностей збройних сил Російської Федерації підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання в ціль і пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Рязанський НПЗ з проєктною потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік входить у перелік найбільших НПЗ Росії. Цей завод продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази й інші продукти нафтопереробки, виготовляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу на рік і задіяний у забезпеченні російських повітряно-космічних сил, додали в Генштабі.

«Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що на території одного з підприємств у Рязанській області Росії сталася пожежа після падіння уламків безпілотників, повідомляв губернатор регіону Павло Малков у своєму телеграм-каналі. Про яке підприємство йдеться, він не уточнив.

Згідно з аналізом телеграм-каналу Astra, під удар потрапив Рязанський НПЗ. Про атаку на завод також писали телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

За підрахунками Astra, з початку 2025 року це вже щонайменше восьма атака на Рязанський НПЗ, який належить компанії «Роснефть».

Днями агенція Reuters з посиланням на джерела в галузі писала, що Рязанський НПЗ зупинив переробку сирої нафти після попередньої атаки БпЛА в ніч проти 15 листопада. Очікується, що завод простоюватиме до кінця місяця.

Міноборони Росії у ранковому зведенні 20 листопада відзвітувало про знищення за ніч 64 українських безпілотників над Росією й одного – над окупованим Кримом. Влада Росії руйнування внаслідок ударів дронів не підтверджує.

Російське видання «Нова газета Європа» раніше підрахувало, що з початку року до жовтня на російських енергетичних об’єктах сталося більше ніж чотири тисячі відключень електрики з різних причин. У кожному десятому випадку, за даними видання, причиною були удари українських дронів.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи і трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

