Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки безпілотників – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснєфть», зупинив переробку сирої нафти після атаки українського безпілотника в ніч проти 15 листопада, повідомили Reuters джерела в галузі.

«Очікується, що завод простоюватиме до кінця місяця. Відвантаження нафтопродуктів до 1 грудня не планується», – повідомив один зі співрозмовників агентства.

За даними Reuters, безпілотники вдарили по головній установці потужністю понад вісім мільйонів метричних тонн на рік. Це майже половина (48%) загальної потужності заводу.

Інший великий переробний блок НПЗ, який забезпечує чверть потужностей, вийшов із ладу після удару дронів 24 жовтня. Ремонт цього блоку поки що не завершено.

За словами джерел, завод також зупинив інші установки, але неясно, чи пов’язано це з атаками України.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 15 листопада Рязанський НПЗ зупинив продаж нафтопродуктів на цьому біржовому майданчику.

Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших у Росії. У 2024 році він переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти та забезпечив 4,9% сумарної потужності НПЗ у країні.

Про атаку українських безпілотників у Рязанській області в ніч проти 15 листопада повідомив голова регіону Павло Малков. За його словами, через падіння уламків дронів сталася пожежа на території одного з підприємств. Він не уточнив, якого саме. Телеграм-канали стверджували, що йдеться про Рязанський НПЗ. У Генштабі ЗСУ пізніше заявили, що вразили нафтопереробний завод у Рязані.

Україна останніми місяцями посилила атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, нафтобази та трубопроводи. За оцінками Reuters, у 2025 році дрони ЗСУ атакували щонайменше 17 великих НПЗ. Проте, повідомляло агентство, попри атаки, переробка нафти в Росії у 2025 році скоротилася лише на 3%.