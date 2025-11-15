У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження Рязанського НПЗ і станції «Небо-У» в Криму

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Рязанський», радіолокаційну станцію «Небо-У», військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили РФ, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів», – зазначили військові.

За даними Генштабу, на території Рязанського НПЗ були зафіксовані «численні вибухи та значна пожежа».

Крім того, за даними ЗСУ, було уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» в окупованому РФ Криму, військовий ешелон в районі Токмака на окупованій частині Запоріжжя та скупчення особового складу сил РФ поблизу Вовчанська.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – підсумували в українському командуванні.

Через падіння уламків у Рязані «сталося загоряння на території одного підприємства», заявив губернатор регіону Малков без деталей. У Міноборони РФ відзвітували про збиття 64 безпілотника, з них 25 – над Рязанською областю та 17 – над Ростовською.

Водночас, місцеві пабліки вночі писали, що Рязань масовано атакували «невідомі безпілотники», працювало ППО. Росіяни скаржились на десяток вибухів у районі НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



