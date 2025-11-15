Вночі Росія запустила по Україні три «Кинджали» і 135 дронів – Повітряні сили

У ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, за даними військових, Росія запустила по Україні 135 ударних БпЛА типу «Шахед», «Гербер» і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – РФ, Чауда Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 80 із них – «Шахеди».

Відомо, що російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 91 ворожий БпЛА типу «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях», – підсумували у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



