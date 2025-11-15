Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Вночі Росія запустила по Україні три «Кинджали» і 135 дронів – Повітряні сили

Російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України (фото архівне)
Російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України (фото архівне)

У ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, за даними військових, Росія запустила по Україні 135 ударних БпЛА типу «Шахед», «Гербер» і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – РФ, Чауда Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 80 із них – «Шахеди».

Відомо, що російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 91 ворожий БпЛА типу «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях», – підсумували у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG