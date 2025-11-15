На місці удару РФ у Деснянському районі завершені рятувальні роботи, 37 постраждалих – ДСНС

У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи у Деснянському районі на місці російського удару 14 листопада, йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.



«Розібрані та вивезені 262 тонни будівельних конструкцій і деревини. Всього врятовані 68 осіб, з них п’ятеро дітей», – пишуть рятувальники.

За даними відомства, внаслідок російського удару за даною адресою постраждали 37 людей. Врятовані 17, зокрема дитину.

Силами ДСНС деблоковано тіла шістьох загиблих.

У ніч на 14 листопада Київ зазнав чергової російської атаки. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у дев’яти районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок нічної атаки РФ – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Загалом війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), 19 ракетами різних типів, серед яких було три «Кинджали». Зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час атаки РФ спрацювали Patriot та ще деякі інші системи – за цю ніч є знешкодження 14 російських ракет, зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.



