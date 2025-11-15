Партизани та розвідники: хто допомагає Силам оборони в окупованому Криму?

Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявили про удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму, а саме пусковій установці С-400 «Тріумф» та складу боєприпасів, які відбулися ще 6 жовтня. У ССО вказали, що отримали розвіддані від кримчан – представників руху спротиву. Це вказує на взаємодію з агентурою на місцях, яка допомагає завдавати ударів по військових об'єктах противника.

Як кримчани допомагають Збройним силам України вести війну з агресором?

Які методи застосовує українська розвідка та що роблять російські силовики для протидії?

Про це у матеріалі Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Хто вони, кримські партизани?

Слово «партизан» італійського походження. Так називають того, хто добровільно веде збройну боротьбу за свободу та незалежність своєї країни у складі збройних організованих партизанських сил на території, окупованій противником.

Українські ЗМІ часто називають партизанами всіх добровільних помічників ЗСУ, але під це визначення, мабуть, підпадають лише учасники руху «Атеш».

Партизанський рух сформувався у 2022 році та діє на окупованих територіях України, а також у Росії. У своєму маніфесті «Атеш» декларує боротьбу за свободу і незалежність України. Спочатку основу руху становили українці та кримські татари, але надалі склад значно розширився. Слово «атеш» у перекладі з кримськотатарської означає «вогонь».

Партизани збирають інформацію про російських військових і важливі інфраструктурні об'єкти та передають її ЗСУ. Таку співпрацю підтверджували у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Атеш» брав на себе відповідальність за низку насильницьких акцій:

смерть російських військовослужбовців у госпіталях у Севастополі та Сімферополі в жовтні 2022 року;

вбивство Кирила Стремоусова в листопаді 2022 року;

в листопаді 2022 року; замах на заступника голови Нової Каховки в березні 2023 року;

замах на Захара Прилєпіна в травні 2023 року та інші акції залякування.

Підтверджень у вигляді фото та відео зазначених акцій «Атеш» не надавав.

Натомість є багато підтверджень диверсій на залізницях окупованих територій і в Росії, а також підпалів автомобілів російських військовослужбовців.

Наприклад, 9 листопада 2025 року рух «Атеш» повідомив про проведену диверсію на залізниці у Сімферополі й опублікував відео релейної шафи, що горіла.

«Такі акції надзвичайно важливі як з військової точки зору, так і з точки зору пропаганди. Диверсія на залізниці перериває ритм постачання на фронт озброєння та техніки, ПММ паливно-мастильних матеріалів і всього того, що необхідне для забезпечення ведення бойових дій. А кримчани при цьому бачать, що Україна воює за Крим не лише за його межами, а й на території півострова», – прокоментував для Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Збором розвідувальної інформації в Криму також займається телеграм-канал «Крымский ветер» – у цьому беруть участь його підписники, яких умовно називають «наші очі». За заявами адміністраторів каналу, інформація оперативно передається ЗСУ.

Зокрема, нещодавно було відзначено перекидання ЗРПК «Панцир-С-1» від Керчі до Сімферополя.

А у Севастопольській бухті постійно фіксується розташування та переміщення кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ.

Добровільні розвідники «Крымского ветра» фіксують розташування зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, пуски ракет, польоти літаків і вертольотів, стан військових та інфраструктурних об'єктів.

Як стверджують адміністратори каналу, публікується лише близько чверті отриманої інформації, оскільки решта є чутливою, її оприлюднення може нашкодити спостерігачам.

Також кримчани передають відомості через спеціальний бот ГУР Міноборони України – @gur_official_bot, і українські розвідники повідомляють, що цим способом передачі цінних даних користується велика кількість жителів окупованих Росією територій.

«З погляду розвідки – це ідеальний варіант, коли розвідувальна мережа широка і спостерігачі перебувають практично у кожному куточку Криму. Тільки на безлюдних територіях, яких у Криму не так багато, російські військові можуть здійснювати якісь приховані дії. В інших випадках вони, умовно, як на долоні», – зазначає кримський військовий експерт.

Розвідати, перевірити та перевірити ще раз

Про те, як розвідка працює з отриманими даними, Крим.Реалії на умовах анонімності розповів капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

За словами колишнього розвідника, отримані розвідувальні дані завжди потребують перевірки.

«Щоб розвідінформація вважалася достовірною на сто відсотків, вона має бути отримана від кількох непов'язаних агентурних джерел або ж перевірена за іншими напрямками розвідки – супутниковою, радіоелектронною тощо», – каже офіцер запасу.

Як приклад він наводить гіпотетичне повідомлення від джерела в Криму про розташування зенітного ракетного комплексу неподалік якогось населеного пункту, без фотографії цього об'єкта або з фотографією.

«За наявності фотографії та достатньої кількості орієнтирів на фото визначається методами OSINT-розвідки та за допомогою програм аналізу зображень, чи не підробка цей знімок. Супутникові фото цієї місцевості, припустимо, підтверджують місце розташування об'єкта. Але це може бути як реальний ЗРК, так і його муляж. Тому радіоелектронною розвідкою відстежується також робота радіолокаційних станцій, які забезпечують роботу комплексу, та засобів зв'язку. Після отримання всіх необхідних підтверджень може бути ухвалене рішення про завдання удару по розвіданому об'єкту», – пояснює ексофіцер розвідки.

За його словами, є й інші методи, але це вже секретна інформація.

ФСБ створює фейки

Російські силовики серйозно займаються українським підпіллям в окупованому Криму, і цьому є багато свідчень. Зокрема, створюються підроблені нібито проукраїнські телеграм-канали або повністю фейкові канали, що імітують справжні канали.

Той самий рух «Атеш» неодноразово повідомляв про виявлення таких підроблених каналів і застерігав своїх підписників від взаємодії із «замаскованими» російськими силовиками».

Аналогічно створюються підроблені телеграм-боти і чат-боти для передачі повідомлень нібито українській розвідці. Як повідомляють у профільних пабліках, російські силовики розігрують цілі сценарії, щоб обдурити кримчан, які звернулися через фейковий ресурс, і потім заарештувати їх на місці злочину.

На початку листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни посилили інформаційні операції проти української військової розвідки, створюючи фейкові телеграм-канали та сторінки, які нібито належать спецпідрозділам ГУР, щоб ввести в оману потенційних добровольців та зірвати роботу руху спротиву всередині РФ.

«У намаганні протидіяти зростанню спротиву кремлівському режиму всередині РФ російські спецслужби повернулися до своїх звичних методів боротьби – створення фейків і дезінформації. Зокрема, російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси «Cпецпідрозділу Тимура» ГУР МО України», – йдеться у повідомленні.

У ГУР МОУ наголошують, що мета російських спецслужб – ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську військову розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху спротиву, який дедалі більше охоплює територію самої Росії.