Таємниці Путіна. Друга служба ФСБ курувала окупацію Криму – ексспівробітник цієї служби

Російську окупацію Криму в 2014 році курувала Друга служба ФСБ, заявив російським журналістам її ексспівробітник Олександр Федотов. За його словами, спецслужба не лише контролювала ситуацію в регіоні, але й організовувала псевдореферендум про статус Кримського півострова, невизнаний згодом Україною та країнами Заходу. Багато з розказаного суперечить заявам влади РФ і російської пропаганди про те, що так звана анексія Криму була заснована на волевиявленні його жителів.

Олександр Федотов називає себе ексспівробітником Другої служби ФСБ. Зараз він живе за кордоном, куди переїхав після, як він стверджує, відставки зі спецслужби. Його верифікували журналісти російського проєкту The Insider, яким Олександр Федотов дав інтерв'ю.

Відомство, про яке він говорить, публічно не відреагувало на ці заяви, а також не підтвердило і не спростувало його причетність до ФСБ.

Друга служба ФСБ відома в РФ як «таємна поліція», відповідальна за переслідування, зокрема, російських опозиціонерів, зазначає видання. У своїй розповіді її ексспівробітник згадує участь цієї служби в російській окупації Криму в 2014 році, про що раніше не було відомо.

Його слова спростовують твердження російської пропаганди та очільника РФ Володимира Путіна про те, що більшість кримчан нібито щиро підтримували «приєднання півострова до Росії» і що саме їхня думка стала підставою для цього.

За словами ексспівробітника ФСБ, окупація Криму 2014 року була результатом спецоперації російських спецслужб і силовиків, а не вільного волевиявлення кримчан.

Секретний генерал і відрядження до Криму

Під час Євромайдану до Криму відправляли співробітників Другої служби ФСБ на чолі з генерал-лейтенантом Олександром Тачком, який раніше «довів свою відданість» у Сирії, стверджує Олександр Федотов.

Олександр Тачко не згадується на офіційних ресурсах ФСБ. Але потрапив у кадр Чеченської державної ТРК під час представлення нового голови Управління ФСБ у Чечні в 2016 році.

Його перебування у Криму в 2014 році приховували всередині відомства, імітуючи його присутність на робочому місці в Москві, каже Олександр Федотов.

«Спочатку було завдання допомогти Януковичу (експрезиденту-втікачу України Віктору Януковичу – ред.) впоратися з Майданом. Але коли всі вже зрозуміли, що Янукович не всидить, було ухвалено рішення, що ми забираємо Крим. Він (Олександр Тачко) перебував там із листопада 2013 року. Було три тривалі відрядження – приблизно по місяцю і довше. Після останнього відрядження «референдум було проведено», і він повернувся», – розповів The Insider ексспівробітник ФСБ.

«Найманці виганяли населення на псевдореферендум

За його словами, псевдореферендум про статус Криму організовували через «корумпованих співробітників» місцевих адміністрацій за допомогою «відомого кримінального діяча» Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов), а Олександр Тачко виконував «організаційно-контрольну функцію» в цьому процесі.

Про те, що Росія платила за лояльність Сергію Аксьонову, йдеться у ймовірних записах телефонних переговорів радника російського президента Сергія Глазьєва з тодішнім очільником російського Інституту країн СНД Костянтином Затуліним, які фігурували у справі про держзраду президента-втікача України Віктора Януковича. Голос Затуліна характеризує цю співпрацю так: «Ох*їти. Скільки годували...»

Сергій Аксьонов на цю інформацію публічно не відреагував.

У «плівках Глазьєва» йшлося про фінансування владою РФ проросійських акцій у Криму та на Донбасі навесні 2014 року, а також про те, що на півострів надіслали «російських фахівців», які курували формування місцевих органів влади, підконтрольної Кремлю.

Вихідцем із Другої служби ФСБ Олександр Федотов називає і Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, але той нібито пішов у відставку за пів року до російської окупації Криму.

Гіркін-Стрєлков раніше підтверджував, що брав участь у подіях так званої «кримської весни» і заявляв, що голосування на псевдореферендумі у Криму не було добровільним.

«Я не побачив, на жаль, жодної підтримки органів державної влади у Сімферополі, де я конкретно перебував. Не було їх. Депутатів збирали «ополченці», щоб загнати їх до зали, щоб вони ухвалили (постанову про відставку уряду та призначення референдуму» – ред.). Що вже там говорити? Так, я був одним із командирів цих «ополченців». Я це все бачив на власні очі», – сказав він.

Про те, що кримчан і, в першу чергу, місцеву владу, примушували голосувати на псевдореферендумі, говорить і Олександр Федотов.

«Учасники зведених полків «самооборони» Криму з місцевих жителів разом із найманцями, але не у формі збройних сил РФ, по суті, виганяли населення на референдум. Люди, як правило, хотіли бути подалі від цієї тематики, сидіти вдома. Тому що не зрозуміло, що буде завтра, і нікому ці зміни в такому вигляді не були потрібні. Якщо ми говоримо про те, що весь Крим хотів повернутися у «рідну гавань», то ні, це не так. Людям пояснювалося, що все одно Крим буде у складі Росії. Усіх, хто не проголосує, ми поставимо на окремий облік, що будуть наслідки, що треба йти голосувати», – розповідає він.

Багато свідків тих подій пам'ятають, яку масовану пропаганду псевдореферендуму серед населення вели проросійські сили в Криму. Кримські вулиці були обвішані наочною рекламою, що закликала на голосування під загрозою війни. Такі ж відеоролики транслювало кримське телебачення, захоплене на той момент російськими силовиками.

Публічно російська влада та підконтрольні їй чиновники Криму запевняють, що «немає ні анексії, ні окупації Криму, а є вільний вибір вільних людей».

Очільник РФ Володимир Путін стверджує, що рішення про так звану анексію Криму було ухвалене за одну ніч у лютому 2014 року, коли Віктор Янукович втік з України, і це було продиктовано нібито бажанням місцевих жителів.

«Я поставив певні завдання, сказав, що та як ми повинні робити, але одразу ж наголосив, що ми робитимемо це лише в тому випадку, якщо будемо абсолютно переконані в тому, що цього хочуть самі люди, які живуть у Криму», – говорить Путін у фільмі «Крим. Шлях на ратьківщину» («Крым. Путь на родину»).

Чи існують документи з «референдуму»?

Чимало сумнівів та дискусій і навколо результатів російського псевдореферендуму у Криму в 2014 році. Влада України не визнає його. Таку ж позицію висловили влада Євросоюзу, більшість країн Європи та США, які запровадили санкції щодо російської влади окупованого Криму і самої Росії. З року в рік дію обмежувальних заходів продовжують, а також запроваджують нові на знак солідарності з Україною.

Російську окупацію Криму засудили авторитетні міжнародні організації, включно з ООН, ОБСЄ, Радою Європи та іншими, ухваливши сотні документів із цього питання. Така їхня позиція залишається незмінною протягом 11 років, поки Росія де-факто контролює Кримський півострів.

У червні цього року спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що Крим готовий надати ООН «усі документи та докази законності проведення референдуму» в 2014 році. Які це докази, він не уточнив.

Згідно з протоколом комісії з проведення кримського псевдореферендуму в березні 2014 року, за «возз'єднання з Росією на правах суб'єкта Росії» проголосували нібито 96,77% виборців, а з другого питання – 2,51% при явці 83,1% виборців.

«У Севастополі за входження до складу Росії проголосували 95,6%. Явка виборців досягла 89,5%», – йдеться у документі.

Але перевірити цю інформацію неможливо. Процес голосування та підрахунку голосів відбувався не публічно, без контролю з боку авторитетних міжнародних спостерігачів та в умовах військової окупації Криму.

Реальна явка виборців на кримському псевдореферендумі була на рівні 30%, стверджує національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Ми (Меджліс кримськотатарського народу – ред.) вважали, що в «референдумі» взяли участь близько 30-35% населення. Але потім із достовірних джерел отримали точнішу цифру – 34,2%. Такий відсоток участі жителів у «референдумі» значився у секретному звіті ФСБ Криму своєму начальству в Москві. Кількома тижнями пізніше в Нью-Йорку колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов на нашій зустрічі сказав, що в Кремлі розлючені нашим повідомленням про 34,2% учасників «референдуму», тому що ця цифра відповідає дійсності. У Москві всі знали, що кримчани проти приєднання до Росії, але з ними ніхто не рахувався», – наголосив Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Крим.Реалії у 2023 році.

Документів із кримського псевдореферендуму не існує, вважає ексспівробітник Другої служби ФСБ Олександр Федотов. В іншому випадку вони, на думку екссиловика, можуть стати «крахом усього» для Володимира Путіна.

«Особливого документообігу не було через те, що ніхто не хоче, щоб цей референдум згодом був визнаний на підставі цих документів нелегітимним. Будь-яких документів намагалися уникати. У той період йшов великий документообіг із позначкою «Тільки особисто». Що було всередині конверта, ніхто не знає, тому що ніхто не має права розкривати його, крім того, кому він адресований. Уявіть, що зараз з'явиться людина, яка покаже документи про організацію референдуму в Криму. Для Путіна це буде просто фіаско, крах усього. Ця людина і документ від початку виключалися. Діяло «хребетне» право (неформальні домовленості – ред.) за засекреченим зв'язком, правило особистих зустрічей», – говорить він.

Подальша окупація частини Донецької та Луганської областей, за словами Олександра Федотова, була потрібна Росії для того, щоб не дати можливості владі України «одразу розпочати» вирішення питання деокупації Криму.



